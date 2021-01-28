В ЕС прокомментировали идею анальных мазков для тестирования на коронавирус

Европейская комиссия будет следить за развитием науки и советами ученых, когда речь идет о потенциальных рекомендациях тестов на коронавирус, которые проводятся анально.

Об этом заявил официальный представитель Комиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Австрийский журналист спросил, планирует ли Еврокомиссия включить анальные мазки в свои рекомендации по тестированию на COVID в ЕС. Несколько китайских городов уже используют такой вид тестирования для выявления потенциальных инфекций COVID-19.

В ответ на смех представителей Комиссии и журналистов, пресс-секретарь Эрик Мамер сказал: "Я думаю, что у всех нас есть личный интерес к этому вопросу", после чего передал вопрос своему коллеге Стефану Де Кеерсмакеру.

Де Кеерсмакер ответил, что "мы пойдем туда, куда нас ведет наука. Так что если наука поставит нас в эту точку, мы рассмотрим этот вопрос. Но, конечно, я не думаю, что могу что-то добавить по этому поводу ".

"Я не думаю, что вы ждете технического брифинга по этому поводу", - добавил он в шутку.

Позже на пресс-конференции другой журналист спросил, означает ли комментарий Комиссии о следовании науке, что такая методика действительно может быть рекомендована в ЕС, учитывая, что исследования из Китая, по-видимому, предполагают, что анальные мазки могут быть более точными при выявлении коронавирусных инфекций, чем классические респираторные тесты.

Де Кеерсмэкер ответил, что тестирование - это дело стран ЕС, и Комиссия дает только рекомендации. "Мы действительно в значительной степени полагаемся ... на вклад ученых, и поэтому оставляем научному миру выводы, какие подходы являются лучшими", - сказал он.

Агентство Reuters днем ранее сообщило, что которые китайские города используют анальные образцы для выявления потенциальных инфекций COVID-19. Зафиксированы случаи, когда люди сдавали мазок из горла, и инфекция не выявлялась, при этом у них были симптомы коронавируса. После этого вирус подтверждался с помощью мазков носа и анальных мазков.

На прошлой неделе представитель городских властей Пекина сообщил, что анальные мазки были взяты у более чем 1000 учителей, сотрудников и учеников одной из начальных школ города после того, как была обнаружена инфекция.

Китайские ученые сообщают, что дополнительные тесты с использованием анальных мазков могут помочь избежать пропуска инфекций, поскольку следы вируса в образцах фекалий или анальных мазках могут оставаться обнаруживаемыми в течение более длительного времени, чем в образцах, взятых из верхних дыхательных путей. Такие образцы необходимы только для ключевых групп, например, находящихся на карантине.