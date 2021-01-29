Торік у Польщі померла найбільша з 1946 року кількість людей

У 2020 році у Польщі померли 477 тисяч людей - найбільше з 1946 року.

Такими є дані Центрального статистичного управління країни, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Населення Польщі у 2020 році зменшилось приблизно на 115 тисяч порівняно з 2019 роком. За попередніми даними, населення Польщі на кінець 2020 року становило 38 мільйонів 268 тисяч осіб.

У 2020 році померло близько 477 тисяч осіб - приблизно на 67 тисяч більше, ніж рік тому.

Четвертий квартал минулого року був найважчим, оскільки кількість смертей зросла на 60% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Лише в грудні померли понад 54 тисячі людей.

Збільшення кількості смертей у цей час збіглося з другою хвилею пандемії коронавірусу в Європі, в Польщі це був особливо критичний 45-ий тиждень року (2-8 листопада), протягом якого померли понад 16 тисяч людей, підкреслює агентство PAP.

Кількість пологів також значно зменшилась. У 2020 році в Польщі народилося 355 тисяч дітей, що є найгіршим результатом з 2003 року.

Роками експерти застерігали від демографічної кризи в Польщі. За даними ОЕСР, чисельність населення в країні в 2050 році становитиме 34,1 мільйона, що на 4 мільйони менше, ніж зараз.

Центральне статистичне управління повідомляє, що на зменшення кількості населення, крім загальних тенденцій, що спостерігались у попередні роки (наприклад, зменшення кількості народжених дітей), суттєво вплинуло збільшення кількості смертей.