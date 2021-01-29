В прошлом году в Польше умерло самое большое с 1946 года количество людей

В 2020 году в Польше умерли 477 тысяч человек - самое большое количество с 1946 года.

Таковы данные Центрального статистического управления страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Население Польши в 2020 году уменьшилось примерно на 115 тысяч по сравнению с 2019 годом. По предварительным данным, население Польши на конец 2020 года составило 38 268 тысяч человек.

В 2020 году умерло около 477 тысяч человек - примерно на 67 тысяч больше, чем год назад.

Четвертый квартал прошлого года был самым тяжелым, так как количество смертей возросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Только в декабре умерли более 54 тысяч человек.

Увеличение количества смертей в это время совпало со второй волной пандемии коронавируса в Европе, в Польше это была особенно критична пятая неделя года (2-8 ноября), в течение которой умерли более 16 тысяч человек, подчеркивает агентство PAP.

Количество родов также значительно уменьшилось. В 2020 году в Польше родилось 355 тысяч детей, что является худшим результатом с 2003 года.

Годами эксперты предостерегали от демографического кризиса в Польше. По данным ОЭСР, численность населения в стране в 2050 году составит 34,1 миллиона, что на 4 миллиона меньше, чем сейчас.

Центральное статистическое управление сообщает, что на уменьшение количества населения, кроме общих тенденций, которые наблюдались в предыдущие годы (например, уменьшение количества рожденных детей), существенно повлияло увеличение количества смертей.