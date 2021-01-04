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У Норвегії на місці масштабного зсуву грунту досі шукають трьох людей

Понеділок, 4 січня 2021, 13:52

Пошуково-рятувальні групи в Норвегії в понеділок продовжують пошук трьох зниклих безвісти людей в результаті величезного зсуву, після якого загинули семеро людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Це все ще операція з порятунку", - сказав журналістам керівник поліцейської операції Роджер Петтерсен.

Він додав, що, незважаючи на холод, команди як і раніше вірять, що є ті, хто міг вижити.

В результаті зсуву в селищі Аск 30 грудня, приблизно в 25 км на північний схід від Осло, ще 10 осіб отримали поранення і були зруйновані дев'ять будинків. Близько 1000 осіб були евакуйовані в безпечні місця.

Серед семи жертв - дворічна дівчинка і її 40-річний батько.

Халвард Стейв, керівник медичної бригади, сказав, що є шанс вижити в повітряних кишенях всередині секцій будівель, що обрушилися, і ці потенційні "кишені повинні бути досліджені, перш ніж скасовувати етап пошуку".

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Норвегія стихійні лиха
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