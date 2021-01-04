В Норвегии на месте масштабного оползня до сих пор ищут трех человек

Поисково-спасательные группы в Норвегии в понедельник продолжают поиск трех пропавших без вести людей в результате огромного оползня, в результате которого погибли семь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Это все еще операция по спасению", - сказал журналистам руководитель полицейской операции Роджер Петтерсен.

Он добавил, что, несмотря на холод, команды по-прежнему верят, что есть выжившие.

В результате оползня в поселке Аск, примерно в 40 км к северо-востоку от Осло, еще 10 человек получили ранения и были разрушены девять домов. Около 1000 человек были эвакуированы в безопасные места.

Среди семи жертв - двухлетняя девочка и ее 40-летний отец.

Халвард Стейв, руководитель медицинской бригады, сказал, что есть шанс выжить в воздушных карманах внутри секций обрушившихся зданий, и эти потенциальные "карманы должны быть исследованы, прежде чем отменять этап поиска".