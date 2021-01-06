ЗМІ повідомляють про жінку, поранену під час штурму Капітолію

Щонайменше одну особу було поранено під час штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свідчення двох очевидців подій, пише Washington Post.

Згідно свідчень очевидців, інцидент стався всередині будинку Капітолію під час прориву натовпу кордону поліції. Невдовзі після прориву до будинку під’їхала машина швидкої допомоги. Поліція Капітолію пропустила бригаду фельдшерів із катанкою.

"Біла жінка, постріл у плече", - поспіхом заявив один із офіцерів. Через кілька хвилин фельдшери з’явилися із пораненою. Зазначається, що її обличчя та торс були у крові. В цей час простестувальники скандували в бік поліції – "Вбивці!".

Нагадаємо, прихильники Дональда Трампа, які зібралися під будівлею Капітолію, увірвалися до будівлі Конгресу, прервавши засідання, на якому відбувалася офіційна процедура підрахунку голосів виборників та оголошення переможця президентських виборів.

Поліція Капітолію оголосила, що протестувальникам вдалося увірватися у будівлю. Процедури у Конгресі призупинені.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".