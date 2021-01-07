Байден визначився з кандидатом на генерального прокурора

Обраний президент Джо Байден висунув суддю Мерріка Гарланда кандидатом на посаду глави Міністерства юстиції. Глава Мін'юсту в США є генеральним прокурором, а також координує деякі спеціальні служби, в тому числі ФБР.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал перехідної адміністрації США.

Гарланд народився 1952 року в Чикаго, закінчив Гарвардський університет, в апеляційному суді він працює з 1997 року.

У 2016 році колишній президент Барак Обама висував Гарланда до Верховного суду США, проте республіканська більшість у Сенаті відмовилося голосувати за цю кандидатуру, що стало прецедентом для Сполучених Штатів.

Варто зазначити, що призначення нового генпрокурора також мають схвалити сенатори, проте після перемоги у Джорджиї демократи мають більшість і там.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден розглядав кандидатури екс-заступника міністра юстиції при президенті Бараку Обамі Саллі Йейтс, а також колишнього сенатора від штату Алабама Дага Джонса.

Разом із Гарландом, Байден визначився із кандидатурами його заступників. На ці посади висунуто Лісу Монаку, Ваніта Гупта та Крістен Кларк.