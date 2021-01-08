Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Британія затвердила третю вакцину від коронавірусу

У Pfizer заявили про ефективність вакцини проти мутованого штаму коронавірусу

Трамп вперше визнав поразку на виборах і пригрозив тим, хто штурмував Конгрес

У Конгресі закликали усунути Трампа з посади за спробу держперевороту






Єврокомісія домовилася закупити ще 300 млн доз вакцини BioNTech-Pfizer

П'ятниця, 8 січня 2021, 11:23

Єврокомісія домовилася про закупівлю ще 200 млн доз вакцини BioNTech-Pfizer від коронавірусу, із можливістю дозакупити після цього ще 100 млн доз.

Про це на прес-конференції оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"У нас наразі є доступ до 300 млн доз вакцини BioNTech/Pfizer. Гарна новина - ми домовилися з BioNTech/Pfizer  про розширення цього контракту. За новою домовленістю, ми можемо додатково закупити загалом до 300 млн доз вакцини", - заявила вона.

"Сьогодні ми домовилися закупити додаткові 300 млн доз вакцини  BioNTech- Pfizer. 75 млн доз будуть поставлені у другому кварталі 2021 року", - уточнила єврокомісар з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів Стелла Кіріакідес.

Загалом ЄС законтрактував до 2,3 млрд доз вакцини від коронавірусу від різних розробників, що засновані на різних технологіях.

"Широке портфоліо вакцин дозволить ЄС не лише закрити потреби всього свого населення, але й постачати вакцини сусіднім країнам", - зазначають у повідомленні Єврокомісії. 

Нагадаємо, 6 січня ЄС дозволив використання другої вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія Коронавірус
powered by lun.ua