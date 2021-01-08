Єврокомісія домовилася закупити ще 300 млн доз вакцини BioNTech-Pfizer

Єврокомісія домовилася про закупівлю ще 200 млн доз вакцини BioNTech-Pfizer від коронавірусу, із можливістю дозакупити після цього ще 100 млн доз.

Про це на прес-конференції оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"У нас наразі є доступ до 300 млн доз вакцини BioNTech/Pfizer. Гарна новина - ми домовилися з BioNTech/Pfizer про розширення цього контракту. За новою домовленістю, ми можемо додатково закупити загалом до 300 млн доз вакцини", - заявила вона.

Таким чином, кількість закупленої ЄС вакцини BioNTech- Pfizer може зрости до 600 млн доз (частину з яких вже використали з початком масової кампанії вакцинації 27 грудня). [L]

"Сьогодні ми домовилися закупити додаткові 300 млн доз вакцини BioNTech- Pfizer. 75 млн доз будуть поставлені у другому кварталі 2021 року", - уточнила єврокомісар з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів Стелла Кіріакідес.

Today we have agreed to purchase an additional 300 million doses of the #BioNTech/#Pfizer vaccine. 75 million doses to be delivered in Q2 2021.



We are sparing no effort to ensure access to safe and effective #COVID19 vaccines for all 🇪🇺 citizens as quickly as possible. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 8, 2021

Загалом ЄС законтрактував до 2,3 млрд доз вакцини від коронавірусу від різних розробників, що засновані на різних технологіях.

"Широке портфоліо вакцин дозволить ЄС не лише закрити потреби всього свого населення, але й постачати вакцини сусіднім країнам", - зазначають у повідомленні Єврокомісії.

Нагадаємо, 6 січня ЄС дозволив використання другої вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna.