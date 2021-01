Єврокомісія домовилася закупити ще 300 млн доз вакцини BioNTech-Pfizer

Єврокомісія домовилася про закупівлю ще 200 млн доз вакцини BioNTech-Pfizer від коронавірусу, із можливістю дозакупити після цього ще 100 млн доз.

Про це на прес-конференції оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"У нас наразі є доступ до 300 млн доз вакцини BioNTech/Pfizer. Гарна новина - ми домовилися з BioNTech/Pfizer про розширення цього контракту. За новою домовленістю, ми можемо додатково закупити загалом до 300 млн доз вакцини", - заявила вона.

"Сьогодні ми домовилися закупити додаткові 300 млн доз вакцини BioNTech- Pfizer. 75 млн доз будуть поставлені у другому кварталі 2021 року", - уточнила єврокомісар з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів Стелла Кіріакідес.

