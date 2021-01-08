Еврокомиссия договорилась о закупке еще 300 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer

Еврокомиссия договорилась о закупке еще 200 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer от коронавируса, с возможностью дозакупить после этого еще 100 млн доз.

Об этом на пресс-конференции заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет "Европейская правда".

"У нас сейчас есть доступ к 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. Хорошая новость - мы договорились с BioNTech / Pfizer о расширении этого контракта. По новой договоренности, мы можем дополнительно закупить до 300 млн доз вакцины", - заявила она.

Таким образом, количество закупленной ЕС вакцины BioNTech-Pfizer может вырасти до 600 млн доз (часть из которых уже использовали с началом массовой кампании вакцинации 27 декабря).

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"Сегодня мы договорились закупить дополнительные 300 млн доз вакцины BioNTech- Pfizer. 75 млн доз будут поставлены во втором квартале 2021 года", - уточнила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов Стелла Кириакидес.

Today we have agreed to purchase an additional 300 million doses of the #BioNTech/#Pfizer vaccine. 75 million doses to be delivered in Q2 2021.



We are sparing no effort to ensure access to safe and effective #COVID19 vaccines for all 🇪🇺 citizens as quickly as possible. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 8, 2021

Всего ЕС законтрактовал до 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса от различных разработчиков, основанных на разных технологиях.

"Широкое портфолио вакцин позволит ЕС не только закрыть потребности всего своего населения, но и поставлять вакцины соседним странам", - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, 6 января ЕС разрешил использование второй вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.