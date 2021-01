Еврокомиссия договорилась о закупке еще 300 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer

Еврокомиссия договорилась о закупке еще 200 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer от коронавируса, с возможностью дозакупить после этого еще 100 млн доз.

Об этом на пресс-конференции заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет "Европейская правда".

"У нас сейчас есть доступ к 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. Хорошая новость - мы договорились с BioNTech / Pfizer о расширении этого контракта. По новой договоренности, мы можем дополнительно закупить до 300 млн доз вакцины", - заявила она.

Таким образом, количество закупленной ЕС вакцины BioNTech-Pfizer может вырасти до 600 млн доз (часть из которых уже использовали с началом массовой кампании вакцинации 27 декабря).

"Сегодня мы договорились закупить дополнительные 300 млн доз вакцины BioNTech- Pfizer. 75 млн доз будут поставлены во втором квартале 2021 года", - уточнила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов Стелла Кириакидес.

Today we have agreed to purchase an additional 300 million doses of the #BioNTech/#Pfizer vaccine. 75 million doses to be delivered in Q2 2021.



We are sparing no effort to ensure access to safe and effective #COVID19 vaccines for all 🇪🇺 citizens as quickly as possible.