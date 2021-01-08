Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Британия одобрила третью вакцину от коронавируса

В Pfizer заявили об эффективности вакцины против мутировавшего штамма коронавируса

Трамп впервые признал поражение на выборах и пригрозил тем, кто штурмовал Конгрес

В Конгрессе призвали устранить Трампа за попытку государственного переворота






Еврокомиссия договорилась о закупке еще 300 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer

Пятница, 8 января 2021, 11:23

Еврокомиссия договорилась о закупке еще 200 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer от коронавируса, с возможностью дозакупить после этого еще 100 млн доз.

Об этом на пресс-конференции заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет "Европейская правда".

"У нас сейчас есть доступ к 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. Хорошая новость - мы договорились с BioNTech / Pfizer о расширении этого контракта. По новой договоренности, мы можем дополнительно закупить до 300 млн доз вакцины", - заявила она.

Таким образом, количество закупленной ЕС вакцины BioNTech-Pfizer может вырасти до 600 млн доз (часть из которых уже использовали с началом массовой кампании вакцинации 27 декабря).

Читайте также
13 членов ЕС просят Еврокомиссию поделиться вакцинами с Украиной

"Сегодня мы договорились закупить дополнительные 300 млн доз вакцины BioNTech- Pfizer. 75 млн доз будут поставлены во втором квартале 2021 года", - уточнила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов Стелла Кириакидес.

Всего ЕС законтрактовал до 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса от различных разработчиков, основанных на разных технологиях.

"Широкое портфолио вакцин позволит ЕС не только закрыть потребности всего своего населения, но и поставлять вакцины соседним странам", - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, 6 января ЕС разрешил использование второй вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия Коронавирус
powered by lun.ua