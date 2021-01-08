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Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з отриманням вакцини - ЗМІ

П'ятниця, 8 січня 2021, 12:29

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав Єврокомісії листа з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Прем’єр-міністр України написав Єврокомісії з проханням про допомогу з вакцинами від коронавірусу: "Надзвичайно високий попит у всьому світі та закупівельні умови роблять наші переговорні позиції незрівнянно (слабшими) за позиції ЄС". Він додає, що Україна отримає вакцину не раніше ніж у березні", - повідомив Рікард Джозвяк. 

Повідомлення про це в офіційному Твіттері Дениса Шмигаля та на урядовому порталі наразі не опубліковано. 

Нагадаємо, раніше 13 країн ЄС звернулися до керівництва Єврокомісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства, у тому числі Україні, в отриманні вакцини від коронавірусу.

Наприкінці 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.

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