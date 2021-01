Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з отриманням вакцини - ЗМІ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав Єврокомісії листа з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Прем’єр-міністр України написав Єврокомісії з проханням про допомогу з вакцинами від коронавірусу: "Надзвичайно високий попит у всьому світі та закупівельні умови роблять наші переговорні позиції незрівнянно (слабшими) за позиції ЄС". Він додає, що Україна отримає вакцину не раніше ніж у березні", - повідомив Рікард Джозвяк.

PM of #Ukraine has written to the Commission to get help with #CovidVaccine: "The extremely high global demand & purchase conditions for the vaccines make our negotiating positions incomparable to EU’s" & note that Ukr won't get vaccine earlier than in March