В ЄС засудили застосування сили і масові затримання на протестах у Росії

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив дії російської влади на протестних акціях прихильників опозиціонера Алєксєя Навального, що відбулися в неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав у Twitter.

"Сьогодні я знову висловлюю жаль із приводу масових затримань та непропорційного використання сили проти протестуючих та журналістів. Люди повинні мати можливість реалізувати своє право демонструвати, не боячись репресій. Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання", - йдеться у повідомленні.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 31, 2021

Цього тижня відбудеться перший візит Борреля до Росії, як високого представника ЄС. Як оголосили в Брюсселі, арешт Навального включено до порядку візиту.

31 січня в багатьох містах Росії поновилися мітинги на підтримку Навального.

За різними даними російська поліція затримала кілька тисяч осіб, найбільше - у Москві. Російські видання публікували відео нападу силовиків на учасників мітингів.

У Москві влада вжила безпрецедентних заходів: обмежили рух пішоходів, закрили заклади громадського харчування і магазини, а також змінили маршрути руху громадського транспорту і закрили сім станцій метро.