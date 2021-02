В ЄС засудили застосування сили і масові затримання на протестах у Росії

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив дії російської влади на протестних акціях прихильників опозиціонера Алєксєя Навального, що відбулися в неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав у Twitter.

"Сьогодні я знову висловлюю жаль із приводу масових затримань та непропорційного використання сили проти протестуючих та журналістів. Люди повинні мати можливість реалізувати своє право демонструвати, не боячись репресій. Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання", - йдеться у повідомленні.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.