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В ЄС засудили застосування сили і масові затримання на протестах у Росії

Понеділок, 1 лютого 2021, 08:04

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив дії російської влади на протестних акціях прихильників опозиціонера Алєксєя Навального, що відбулися в неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав у Twitter.

"Сьогодні я знову висловлюю жаль із приводу масових затримань та непропорційного використання сили проти протестуючих та журналістів. Люди повинні мати можливість реалізувати своє право демонструвати, не боячись репресій. Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання", - йдеться у повідомленні.

Цього тижня відбудеться перший візит Борреля до Росії, як високого представника ЄС. Як оголосили в Брюсселі, арешт Навального включено до порядку візиту.

31 січня в багатьох містах Росії поновилися мітинги на підтримку Навального. 

За різними даними російська поліція затримала кілька тисяч осіб, найбільше - у Москві. Російські видання публікували відео нападу силовиків на учасників мітингів.

У Москві влада вжила безпрецедентних заходів: обмежили рух пішоходів, закрили заклади громадського харчування і магазини, а також змінили маршрути руху громадського транспорту і закрили сім станцій метро.

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Боррель Росія
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