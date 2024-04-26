Кулеба обговорив із главою МЗС Іспанії посилення ППО України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За його словами, вони обговорили подальшу військову допомогу та кроки для посилення протиповітряної оборони (ППО) України.

"Я подякував Хосе Мануелю за всі його зусилля, спрямовані на згуртування міжнародної підтримки української формули миру", – додав Кулеба.

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Раніше повідомляли, що Іспанія відмовилась поставити Україні батарею Patriot, але на тлі тиску з боку НАТО та ЄС погодилася передати Києву ракети до систем, які вже відбивають російські удари в Україні.

Перед цим Financial Times повідомляло, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Коли в іспанського міністра закордонних справ у понеділок спитали, чи розглядає Мадрид можливість поставити Києву Patriot, він уникнув прямої відповіді, зазначивши, що Іспанія "продовжить робити все, що в її силах", щоб допомогти Україні у війні проти Росії.

Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.