Норвегія за останні місяці надала Україні військові матеріали на 850 млн євро

Норвегія за останні місяці передала Україні військові матеріали на суму майже 1 млрд норвезьких крон (850 млн євро).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у пресрелізі уряду країни.

Ця допомога включала артилерійські снаряди, протитанкову зброю, мінні тральщики та підтримку в обслуговуванні танків.

Серед пожертв – 5 тисяч протитанкових ракет М72 та артилерійських снарядів, які використовують в танках М109, які раніше Норвегія передала Україні, а також запасні частини, йдеться в повідомленні.

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"Обмежена кількість артилерійських снарядів, які передали цієї зими, була критично важливою проміжною підтримкою, доки не розпочнуться поставки в межах чеської ініціативи. Внесок Норвегії в цю ініціативу становить до 1,6 млрд норвезьких крон", – зазначають у пресрелізі.

Уряд Норвегії також вказав, що виділив 150 млн норвезьких крон на обслуговування танків Leopard, які Україні передала Польща, а також надіслав 8 танків Leopard 2 A4 та допоміжні машини.

"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні переданих матеріалів, Норвегія виділить до 150 млн норвезьких крон на обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

За його словами, Норвегія також бере участь у підготовці українських солдатів-саперів у Литві, а минулої зими передала три саперні машини на танковому шасі Leopard 1.

Днями повідомляли, що в парламенті Норвегії розглядають можливість значного збільшення довгострокової допомоги Україні, яку наразі готовий надавати Осло.

Раніше прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна фінансово долучиться до ініціативи із забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.

Перед цим очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив, що Київ та Осло завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Її дата ще не оголошена.

Водночас Еспен Барт Ейде заявив, що винищувачі F-16, які його країна передасть Україні, допоможуть ЗСУ глибше бити по російських тилах.