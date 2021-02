В ЕС осудили применение силы и массовые задержания на протестах в России

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель осудил действия российских властей на протестных акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального, состоявшихся в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.

"Сегодня я снова выражаю сожаление по поводу массовых задержаний и непропорционального использования силы против протестующих и журналистов. Люди должны иметь возможность реализовать свое право демонстрировать, не боясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства", - говорится в сообщении.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.