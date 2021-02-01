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В ЕС осудили применение силы и массовые задержания на протестах в России

Понедельник, 1 февраля 2021, 08:04

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель осудил действия российских властей на протестных акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального, состоявшихся в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.

"Сегодня я снова выражаю сожаление по поводу массовых задержаний и непропорционального использования силы против протестующих и журналистов. Люди должны иметь возможность реализовать свое право демонстрировать, не боясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства", - говорится в сообщении.

На этой неделе состоится первый визит Борреля в Россию, как высокого представителя ЕС. Как объявили в Брюсселе, арест Навального включен в повестку визита.

31 января в многих городах России возобновились митинги в поддержку Навального.

По разным данным российская полиция задержала несколько тысяч человек, больше всего - в Москве. Российские издания публиковали видео нападения силовиков на участников митингов.

В Москве власти приняли беспрецедентные меры: ограничили движение пешеходов, закрыли заведения общественного питания и магазины, а также изменили маршруты движения общественного транспорта и закрыли семь станций метро.

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