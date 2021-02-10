Коронавірус: у Британії саджатимуть на 10 років за брехню на кордоні

Міністр транспорту Британії Грант Шеппс підтримав заходи, які передбачають 10-річне ув’язнення за брехню на кордоні для тих, хто прибуває з країн "червоного списку".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Згідно з новими заходами, які повинні вступити в силу з понеділка, жителям Британії та Ірландії, які прибули в Англію з 33 країн "червоного списку", доведеться заплатити до 1750 фунтів стерлінгів за карантин протягом 10 днів у готельних номерах, що управляються урядом.

В якості заходів примусу кожному, хто намагатиметься приховати, що за 10 днів до прибуття перебував у країні "червоного списку", загрожує тюремний термін до 10 років - покарання, яке викликало занепокоєння серед деяких депутатів та колишніх суддів.

"Зараз ми маємо справу з варіантами вірусу і ми не можемо ризикувати на цих завершальних стадіях розгортання вакцинації, що у нас можуть виникнути труднощі з новими варіантами ", - сказав Шеппс.

"І, через це, ми вважаємо ... такі речі, як тюремне ув'язнення за брехню про те, що перебував в одній з тих країн, що входять до червоного списку, є доречними" – додав він.

За словами міністра, зараз в країну прибуває щодня від 16 до 20 тисяч – це на 95% менше рівня минулого року. З країн "червоного списку" прибуває менше 1000 осіб на день.

За його словами, уряд має понад 5000 готельних номерів, доступних людям для карантину.

"До наступного тижня, коли людям доведеться заплатити за це, 1750 фунтів стерлінгів на додаток до їх витрат на шлях сюди, я думаю, ми виявимо, що цифри насправді досить невеликі", - додав Шеппс.