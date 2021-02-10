Коронавирус: в Британии будут сажать на 10 лет за ложь на границе

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс поддержал меры, которые предусматривают 10-летнее заключение за ложь на границе для тех, кто прибывает из стран "красного списка".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Согласно новым мерами, которые должны вступить в силу с понедельника, жителям Великобритании и Ирландии, которые прибыли в Англию из 33 стран "красного списка", придется заплатить до 1750 фунтов стерлингов за карантин в течение 10 дней в гостиничных номерах, управляемых правительством.

В качестве мер принуждения каждому, кто попытается скрыть, что за 10 дней до прибытия находился в стране "красного списка", грозит тюремный срок до 10 лет - наказание, которое вызвало беспокойство у некоторых депутатов и бывших судей.

"Сейчас мы имеем дело с разными вариантами вируса и не можем рисковать на этих завершающих стадиях развертывания вакцинации, ведь у нас могут возникнуть трудности с новыми вариантами", - сказал Шеппс.

"И поэтому мы считаем... такие меры, как тюремное заключение за ложь о том, что находился в одной из стран "красного списка", уместными", - добавил он.

По словам министра, сейчас в страну ежедневно прибывают от 16 до 20 тысяч человек - это на 95% меньше уровня прошлого года. Из стран "красного списка" прибывает менее 1000 человек в день.

По его словам, правительство располагает более 5000 гостиничных номеров, доступных для карантина.

"К следующей неделе, когда людям придется заплатить за это 1750 фунтов стерлингов в дополнение к их затратам на дорогу, я думаю, мы обнаружим, что цифры на самом деле довольно небольшие", - добавил Шеппс.