Київ чекає, що новий прокурор Міжнародного кримінального суду покарає Росію за Крим та Донбас

В Офісі генерального прокурора України сподіваються на успішну співпрацю з новим прокурором Міжнародного кримінального суду та відкриття повноцінного розслідування щодо злочинів РФ.

Про це у коментарі "Європейській правді" сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, зазначивши, що для України питання співпраці з Офісом прокурора МКС - один з пріоритетів.

12 лютого країни-учасниці Міжнародного кримінального суду обрали наступним прокурором Каріна Хана, який заступить на цій посаді Фату Бенсуда з 16 червня 2021 року.

"Сподіваюся на подальшу взаємодію та спільну роботу по ситуації в Україні та відкриття повноцінного розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту між Україною та РФ", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Він зауважив, що в Офісі генерального прокурора роблять усе можливе для притягнення Росії до відповідальності за її агресію, у тому числі в міжнародних судах, та нагадав, що суд після попереднього розслідування визнав, що на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу вчиняються воєнні злочини та злочини проти людяності.

"Ми продовжуємо збирати докази і вже найближчим часом передамо до Офісу Прокурора МКС чергове інформаційне повідомлення щодо грубих порушень прав журналістів на окупованому півострові",- додав Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, 11 грудня прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда оголосила щодо завершення попереднього розслідування у справі "Ситуація в Україні".

Бенсуда заявила, що на цей час iснують розумнi пiдстави вважати, що широкий дiапазон дiянь, скоєних в контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Попереднє розслiдування у справі "Ситуація в Україні" було вiдкрито 24 квiтня 2014 року на підставі заяви ad hoc уряду України про визнання юрисдикції МКС, до якої згодом було приєднано другу заяву України, подану у 2015 році, щоб охопити ймовірні злочини, якi, як стверджується, тривають на території України протягом усього перiоду з 20 лютого 2014 року.

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