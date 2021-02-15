Главу МОЗ Швейцарії підозрюють у приховуванні від уряду важливої інформації про коронавірус

Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсет нібито приховав тривожний звіт, підготовлений в серпні минулого року про поширення COVID-19 в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Звіт, який міністр нібито приховав від своїх колег, був документом Федерального управління охорони здоров'я (FOPH), що закликав до посилення заходів з боротьби з коронавірусом, щоб уникнути другої хвилі.

6 серпня FOPH оприлюднив 12-сторінковий документ, який закликав уряд ввести низку обмежень. Серед рекомендованих заходів було обов'язкове носіння масок і закриття ресторанів.

Очікувалося, що Берсет направить цей звіт в уряд, чого він нібито не зробив, хоча експерти FOPH підкреслили, що обмеження необхідно терміново ввести.

Не отримавши звіт, уряд оголосив про пом'якшення деяких заходів, дозволивши, наприклад, великі зібрання з 1 жовтня.

За повідомленнями ЗМІ, сам Берсет закликав уряд послабити обмеження, "усвідомивши, що у нього не було б консенсусу щодо більш тривалої заборони".

Епідеміолог з Бернського університету Крістіан Альтхаус сказав, що однією з основних причин другої хвилі у вересні було те, що федеральна влада послабила заходи в серпні, замість того, щоб ввести більш суворі правила, як рекомендовано FOPH.

"Це дозволило вірусу поширитися по країні. Можливості відстеження контактів швидко досягли своїх меж, що, ймовірно, сприяло швидкому зростанню пандемії", - сказав він.

Кількість щоденних випадків коронавірусу у Швейцарії під час другої хвилі різко зросла, майже потроївши максимальну кількість інфекцій, зареєстрованих під час піку пандемії у квітні.

Берсет поки не коментував дані звинувачення.