В Нидерландах суд постановил немедленно отменить комендантский час

Суд в Гааге постановил немедленно отменить комендантский час в Нидерландах, поскольку решение о его введении было принято на ложных основаниях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По мнению судьи, комендантский час является нарушением права на свободу передвижения и частной жизни. Для этого нужно очень тщательно принимать решения, постановил судья.

Как отметили в суде, комендантский час в Нидерландах был введен на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, согласно которому правительство имеет право прибегнуть к таким мерам в исключительных обстоятельствах без консультации с палатой представителей и сенатом.

Судья предварительно постановил, что введение комендантского часа не было связано с особой срочностью, необходимой по этому закону.

"Широкомасштабное мероприятие на основе закона о чрезвычайных ситуациях может быть назначено только в том случае, если на самом деле наступает острая чрезвычайная ситуация, которая, кроме того, не может быть решена другими менее далеко идущими средствами", - заявили в суде.

Министр юстиции уже заявил, что изучает решение.

Пока неизвестно, какими будут прямые последствия постановления и что будет со штрафами, наложенными за нарушение комендантского часа.

Отмену комендантского часа нельзя откладывать подачей апелляции.

Комендантский час вступил в силу в субботу, 23 января и сначала длился 3,5 недели, но его продолжили на прошлой неделе до 2 марта. Тот, кто выходит на улицу без уважительных причин, рискует получить штраф в размере 95 евро.