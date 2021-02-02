В Угорщину прибула перша партія російської вакцини від коронавірусу

Угорщина у вівторок отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда".

"У ці хвилини в Угорщину прибуває перша партія російських вакцин", - заявив Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, в країну доставлено 40 тисяч доз вакцини, цього буде достатньо для щеплення 20 тисяч людей.

Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини від коронавірусу 22 січня. Угорщина загалом купить 2 млн доз російської вакцини.

Уряд Угорщини став першим в ЄС, який придбав російську вакцину, а також першим схвалив китайську вакцину Sinopharm. Під час візиту до Києва Сійярто пояснив, чому Угорщина закуповує російську і китайську вакцини.

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Угорщина має п’ять вакцин від COVID-19, схвалених угорським органом з контролю над лікарськими препаратами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, "Спутник V" та Sinopharm.

Угорщина також звернулася до Бангладеш з проханням про 5 тисяч доз вакцини від COVID-19.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що особисто він вибере китайську вакцину, оскільки найбільше довіряє саме їй.