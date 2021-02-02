В Угорщину прибула перша партія російської вакцини від коронавірусу
Угорщина у вівторок отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда".
"У ці хвилини в Угорщину прибуває перша партія російських вакцин", - заявив Сійярто на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, в країну доставлено 40 тисяч доз вакцини, цього буде достатньо для щеплення 20 тисяч людей.
Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини від коронавірусу 22 січня. Угорщина загалом купить 2 млн доз російської вакцини.
Уряд Угорщини став першим в ЄС, який придбав російську вакцину, а також першим схвалив китайську вакцину Sinopharm. Під час візиту до Києва Сійярто пояснив, чому Угорщина закуповує російську і китайську вакцини.
Угорщина має п’ять вакцин від COVID-19, схвалених угорським органом з контролю над лікарськими препаратами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, "Спутник V" та Sinopharm.
Угорщина також звернулася до Бангладеш з проханням про 5 тисяч доз вакцини від COVID-19.
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що особисто він вибере китайську вакцину, оскільки найбільше довіряє саме їй.