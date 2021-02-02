В Венгрию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса

Венгрия во вторник получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

"В эти минуты в Венгрию прибывает первая партия российских вакцин", - заявил Сийярто на своей странице в Facebook.

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По его словам, в страну доставлены 40 000 доз вакцины, этого будет достаточно для прививки 20 000 человек.

Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса 22 января. Венгрия вообще купит 2 млн доз российской вакцины.

Правительство Венгрии стало первым в ЕС, купившим российскую вакцину, а также первым одобрило китайскую вакцину Sinopharm. Во время визита в Киев Сийярто объяснил, почему Венгрия закупает российскую и китайскую вакцины.

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Венгерский орган по контролю за лекарственными препаратами одобрил пять вакцин от COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, "Спутник V" и Sinopharm.

Венгрия также обратилась с просьбой к Бангладеш о 5000 доз вакцины от COVID-19.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что лично он выберет китайскую вакцину, поскольку больше всего доверяет именно ей.