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В Венгрию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса

Вторник, 2 февраля 2021, 15:03

Венгрия во вторник получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

"В эти минуты в Венгрию прибывает первая партия российских вакцин", - заявил Сийярто на своей странице в Facebook.

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По его словам, в страну доставлены 40 000 доз вакцины, этого будет достаточно для прививки 20 000 человек.

Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса 22 января. Венгрия вообще купит 2 млн доз российской вакцины.

Правительство Венгрии стало первым в ЕС, купившим российскую вакцину, а также первым одобрило китайскую вакцину Sinopharm. Во время визита в Киев Сийярто объяснил, почему Венгрия закупает российскую и китайскую вакцины.

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Венгерский орган по контролю за лекарственными препаратами одобрил пять вакцин от COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, "Спутник V" и Sinopharm.

Венгрия также обратилась с просьбой к Бангладеш о 5000 доз вакцины от COVID-19.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что лично он выберет китайскую вакцину, поскольку больше всего доверяет именно ей.

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