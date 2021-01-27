Сійярто розповів у Києві, чому Угорщина купує вакцину в Росії

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Києва пояснив, чому його країна вирішила закупити російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою 27 січня Сійярто сказав, що національним інтересом Угорщини є прискорити процес щеплень.

Він пояснив, що щодня в Угорщині 100-150 людей помирають через епідемію, а економіка щоденно зазнає шкоди у приблизно 10-15 млрд форинтів.

"Що більше людей ми зможемо прищепити, тим скоріше ми зможемо поставити на ноги нашу економіку. Але, на жаль, закупки вакцини проходять централізованим способом в ЄС і ми отримуємо набагато менше доз. Тому ми вирішили, що будемо вести перемовини, щоб закуповувати вакцини як у Китаї, так і в Росії", - сказав Сійярто.

Він нагадав, що російська вакцина вже отримала схвалення угорського регулятора, в той час як жодна вакцина з Китаю поки не затверджена в Угорщині. За його словами, якщо такий дозвіл буде надано, Угорщина буде використовувати і вакцини з Китаю.

Раніше стало відомо, що Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини від коронавірусу.

Угорщина купить 2 млн доз російської вакцини.