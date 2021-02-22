У Польщі під час спроби порятунку собаки потонув колишній дисидент

У Польщі, намагаючись врятувати собаку, у віці 75 років в річці затонув дисидент комуністичної епохи та діяч "Солідарності" Ян Літинський.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Прессекретар поліції Маріуш Цярка заявив у понеділок, що поліція шукає тіло Літинського в річці Нарув у районі міста Пултуск, на північ від Варшави.

Читайте також У Празі пішохідний міст назвали на честь українського дисидента

Літинський увійшов у річку, намагаючись врятувати собаку, який був на льоду, і провалився у воду. Дружина Літинського стала свідком того, як чоловік тонув.

Інформації про долю собаки немає.

Літинський брав участь у студентському протестному русі проти комуністичної влади в 1968 році. Пізніше він приєднався до громадського руху 1970-х - Комітету оборони робітників, який був попередником руху профспілок і демократії "Солідарність" 1980-х років, до якого він також належав.

В комуністичну епоху його кілька разів заарештовували і інтернували під час воєнного стану, введеного в 1981 році.

Літинський брав участь у круглому столі 1989 року, що поклав початок мирному переходу від комунізму до ринкової економіки і демократії, і згодом став депутатом.

Він також був радником колишнього президента Броніслава Коморовського.

У понеділок в Польщі його згадували як хорошого і ерудованого чоловіка, який зробив багато для служіння країні.