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У Польщі під час спроби порятунку собаки потонув колишній дисидент

Понеділок, 22 лютого 2021, 13:15

У Польщі, намагаючись врятувати собаку, у віці 75 років в річці затонув дисидент комуністичної епохи та діяч "Солідарності" Ян Літинський.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Прессекретар поліції Маріуш Цярка заявив у понеділок, що поліція шукає тіло Літинського в річці Нарув у районі міста Пултуск, на північ від Варшави.

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Літинський увійшов у річку, намагаючись врятувати собаку, який був на льоду, і провалився у воду. Дружина Літинського стала свідком того, як чоловік тонув. 

Інформації про долю собаки немає.

Літинський брав участь у студентському протестному русі проти комуністичної влади в 1968 році. Пізніше він приєднався до громадського руху 1970-х - Комітету оборони робітників, який був попередником руху профспілок і демократії "Солідарність" 1980-х років, до якого він також належав. 

В комуністичну епоху його кілька разів заарештовували і інтернували під час воєнного стану, введеного в 1981 році. 

Літинський брав участь у круглому столі 1989 року, що поклав початок мирному переходу від комунізму до ринкової економіки і демократії, і згодом став депутатом. 

Він також був радником колишнього президента Броніслава Коморовського.

У понеділок в Польщі його згадували як хорошого і ерудованого чоловіка, який зробив багато  для служіння країні. 

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