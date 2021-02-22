В Польше во время попытки спасения собаки утонул бывший диссидент
В Польше, пытаясь спасти собаку, в возрасте 75 лет в реке затонул диссидент коммунистической эпохи и деятель "Солидарности" Ян Литинский.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Пресс-cекретарь полиции Мариуш Цярка заявил в понедельник, что полиция ищет тело Латинского в реке Нарев в районе города Пултуск к северу от Варшавы.
Литинский вошел в реку, пытаясь спасти собаку, которая была на льду, и провалился в воду. Жена Латинского стала свидетелем того, как мужчина тонул.
Информации о судьбе собаки нет.
Литинский участвовал в студенческом протестном движении против коммунистической власти в 1968 году. Позже он присоединился к общественному движению 1970-х - Комитету защиты рабочих, который был предшественником движения профсоюзов и демократии "Солидарность" 1980-х годов, к которому он также принадлежал.
В коммунистическую эпоху его несколько раз арестовывали и интернировали во время военного положения, введенного в 1981 году.
Литинский участвовал в круглом столе в 1989 году, который положил начало мирному переходу от коммунизма к рыночной экономике и демократии, и впоследствии стал депутатом.
Он также был советником бывшего президента Бронислава Коморовского.
В понедельник в Польше его вспоминали как хорошего и эрудированного человека, который сделал много для служения стране.