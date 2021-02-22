В Польше во время попытки спасения собаки утонул бывший диссидент

В Польше, пытаясь спасти собаку, в возрасте 75 лет в реке затонул диссидент коммунистической эпохи и деятель "Солидарности" Ян Литинский.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Пресс-cекретарь полиции Мариуш Цярка заявил в понедельник, что полиция ищет тело Латинского в реке Нарев в районе города Пултуск к северу от Варшавы.

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Литинский вошел в реку, пытаясь спасти собаку, которая была на льду, и провалился в воду. Жена Латинского стала свидетелем того, как мужчина тонул.

Информации о судьбе собаки нет.

Литинский участвовал в студенческом протестном движении против коммунистической власти в 1968 году. Позже он присоединился к общественному движению 1970-х - Комитету защиты рабочих, который был предшественником движения профсоюзов и демократии "Солидарность" 1980-х годов, к которому он также принадлежал.

В коммунистическую эпоху его несколько раз арестовывали и интернировали во время военного положения, введенного в 1981 году.

Литинский участвовал в круглом столе в 1989 году, который положил начало мирному переходу от коммунизма к рыночной экономике и демократии, и впоследствии стал депутатом.

Он также был советником бывшего президента Бронислава Коморовского.

В понедельник в Польше его вспоминали как хорошего и эрудированного человека, который сделал много для служения стране.