У Польщі подав у відставку глава філії Інституту нацпам’яті з ультраправим минулим

Польський історик у понеділок звільнився з урядового Інституту національної пам’яті після того, як розгорілися суперечки щодо його минулих зв'язків з ультраправою організацією та фото, на яких він зігує.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Томаш Гренюх нещодавно був призначений керівником вроцлавського офісу Інституту національної пам’яті (IPN), державної організації, роль якої полягає у розслідуванні злочинів нацистської та комуністичної епохи.

Керівник інституту Ярослав Шарек заявив у заяві в понеділок, що Гренюх запропонував свою відставку, і вона була прийнята. Шарек заявив, що обставини, пов'язані з призначенням, унеможливлюють виконання Гренюхом своїх обов’язків.

У п’ятницю Гренюх публічно вибачився за свою юнацьку поведінку.

"Я ніколи не був нацистом. Я ще раз перепрошую за безвідповідальний жест кілька років тому, і вважаю це помилкою ", - сказав він, характеризуючи свою минулу поведінку як "юнацьку зухвалість".

Чиновники, наближені як до президента Анджея Дуди, так і до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, дали зрозуміти, що Гренюха слід звільнити.

"Заради Інституту та іміджу Польщі має відбутися заміна керівника Інституту національної пам'яті у Вроцлаві", - заявив у понеділок Міхал Дворчик, головний помічник Моравецького.

Обурення в Польщі стало наростати, коли в ЗМІ опублікували зображення Гренюха 2005 року у футболці Національного радикального табору, ультраправої групи, яка веде своє коріння від антисемітського та відверто фашистського руху, який існував до Другої світової війни.

Три роки тому Гренюх був призначений керівником офісу IPN у місті Ополе на південному заході Польщі.

В інтерв’ю в 2019 році він сказав, що не відрікся від своїх попередніх поглядів, але змінив свою поведінку.