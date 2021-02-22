В Польше подал в отставку глава филиала Института нацпамяти с ультраправым прошлым

Польский историк в понедельник уволился из правительственного Института национальной памяти после того, как разгорелись споры о его прошлых связях с ультраправой организацией и фото, на которых он зигует.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Томаш Гренюх недавно был назначен руководителем вроцлавского офиса Института национальной памяти (IPN), государственной организации, роль которой заключается в расследовании преступлений нацистской и коммунистической эпох.

Руководитель института Ярослав Шарек заявил в заявлении в понедельник, что Гренюх предложил свою отставку, и она была принята. Шарек заявил, что обстоятельства, связанные с назначением, делают невозможным выполнение Гренюхом своих обязанностей.

В пятницу Гренюх публично извинился за свое юношеское поведение.

"Я никогда не был нацистом. Я еще раз извиняюсь за безответственный жест несколько лет назад, и считаю это ошибкой", - сказал он, характеризуя свою прошлое поведение как "юношескую дерзость".

Чиновники, близкие как к президенту Анджею Дуде, так и к премьер-министру Матеушу Моравецкому, дали понять, что Гренюха следует освободить.

"Ради Института и имиджа Польши нужно заменить руководителя Института национальной памяти во Вроцлаве", - заявил в понедельник Михал Дворчик, главный помощник Моравецкого.

Возмущение в Польше стало нарастать, когда в СМИ опубликовали изображения Гренюха в 2005 году в футболке Национального радикального лагеря, ультраправой группы, ведущей свои корни от антисемитского и откровенно фашистского движения, существовавшего до Второй мировой войны.

Три года назад Гренюх был назначен руководителем офиса IPN в городе Ополе на юго-западе Польши.

В интервью 2019 года он сказал, что не отрекся от своих прежних взглядов, но изменил свое поведение.