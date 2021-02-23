Чехія подасть на Польщу до суду через прикордонну буровугільну шахту

У понеділок уряд Чехії вирішив подати на Польщу в Суд ЄС у зв'язку з ймовірними порушеннями на Турувській буровугільній шахті недалеко від кордону між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті. Чехія виступає проти розширення, заявляючи, що видобуток корисних копалин створює негативний вплив на десятки тисяч людей, що живуть в прикордонних районах, а двосторонні переговори між урядами Чехії і Польщі не дали результату.

Позов буде подано на рубежі лютого та березня. Чехія проситиме суд припинити видобуток корисних копалин на час розгляду позову.

У грудні Європейська комісія погодилася з тим, що Польща порушила дозвільні та екологічні процедури ЄС щодо прозорості та судового нагляду, але назвала екологічні претензії з приводу забруднення повітря і створення небезпеки для підземних вод необґрунтованими.

Польське міністерство з питань клімату і навколишнього середовища висловило здивування рішенням чеського уряду подати на Польщу в Суд ЄС у зв'язку з діяльністю Турувської шахти.

У грудні Польща заявила, що не може погодитися з вимогами Чехії про фінансову компенсацію, які "не можуть бути раціонально виправдані".

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції, що займає сьоме місце в Європі за рівнем забруднення довкілля.