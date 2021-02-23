Чехия подаст на Польшу в суд из-за приграничной буроугольной шахты

В понедельник правительство Чехии решило подать на Польшу в Суд ЕС в связи с вероятными нарушениями на Турувской буроугольной шахте недалеко от границы между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В прошлом году Польша разрешила государственной энергетической группе PGE расширить операции на шахте. Чехия выступает против расширения, заявляя, что добыча полезных ископаемых создает негативное воздействие на десятки тысяч людей, живущих в приграничных районах, а двусторонние переговоры между правительствами Чехии и Польши не дали результата.

Иск будет подан на рубеже февраля и марта. Чехия будет просить суд прекратить добычу полезных ископаемых на время рассмотрения иска.

В декабре Европейская комиссия согласилась с тем, что Польша нарушила разрешительные и экологические процедуры ЕС по прозрачности и судебному надзору, но назвала экологические претензии по поводу загрязнения воздуха и создания опасности для подземных вод необоснованными.

Польское министерство по вопросам климата и окружающей среды выразило удивление решением чешского правительства подать на Польшу в Суд ЕС в связи с деятельностью Турувской шахты.

В декабре Польша заявила, что не может согласиться с требованиями Чехии о финансовой компенсации, которые "не могут быть рационально оправданы".

Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб электростанции, которые занимает седьмое место в Европе по уровню загрязнения окружающей среды.