Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС готується зняти санкції з Арбузова й Табачника - ЗМІ

Україна позивається проти РФ через замах на Навального та політичні вбивства

Арешт лідера партії Саакашвілі: з’явилося відео штурму 

У США схвалили нові санкції проти корабля, що будує "Північний потік-2"






У Польщі розбився невеликий вертоліт, 2 загиблих

Вівторок, 23 лютого 2021, 12:17

У Польщі біля міста Пщина, що у Сілезькому воєводстві, розбився приватний вертоліт, двоє з чотирьох людей на борту загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Інцидент стався вночі 23 лютого. За попередніми даними, проблеми, що призвели до аварії, почалися під час заходу на посадку. Вертоліт впав у лісі, у важкодоступній ділянці.

 

Двоє людей на борту загинули на місці, ще двоє, попри травми, змогли самостійно вибратися з кабіни. 

Пасажирів, які вижили, госпіталізували з забоями та переломами, загрози для їхнього життя немає.  

Причини та обставини інциденту розслідують.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти
powered by lun.ua