У Польщі розбився невеликий вертоліт, 2 загиблих
Вівторок, 23 лютого 2021, 12:17
У Польщі біля міста Пщина, що у Сілезькому воєводстві, розбився приватний вертоліт, двоє з чотирьох людей на борту загинули.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.
Інцидент стався вночі 23 лютого. За попередніми даними, проблеми, що призвели до аварії, почалися під час заходу на посадку. Вертоліт впав у лісі, у важкодоступній ділянці.
Двоє людей на борту загинули на місці, ще двоє, попри травми, змогли самостійно вибратися з кабіни.
Пасажирів, які вижили, госпіталізували з забоями та переломами, загрози для їхнього життя немає.
Причини та обставини інциденту розслідують.
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