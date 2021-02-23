У Польщі розбився невеликий вертоліт, 2 загиблих

У Польщі біля міста Пщина, що у Сілезькому воєводстві, розбився приватний вертоліт, двоє з чотирьох людей на борту загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Інцидент стався вночі 23 лютого. За попередніми даними, проблеми, що призвели до аварії, почалися під час заходу на посадку. Вертоліт впав у лісі, у важкодоступній ділянці.

Двоє людей на борту загинули на місці, ще двоє, попри травми, змогли самостійно вибратися з кабіни.

Пасажирів, які вижили, госпіталізували з забоями та переломами, загрози для їхнього життя немає.

Причини та обставини інциденту розслідують.