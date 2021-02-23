В Польше разбился небольшой вертолет, двое погибших

В Польше у города Пщина, что в Силезском воеводстве, разбился частный вертолет, двое из четырех человек на борту погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Инцидент произошел ночью 23 февраля. По предварительным данным, проблемы, которые привели к аварии, начались во время захода на посадку. Вертолет упал в лесу, в труднодоступном участке.

Два человека на борту погибли на месте, еще двое, несмотря на травмы, смогли самостоятельно выбраться из кабины.

Выживших госпитализировали с ушибами и переломами, угрозы для их жизни нет.

Причины и обстоятельства инцидента расследуют.