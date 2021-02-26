Кулеба: Франція візьме участь у першій зустрічі "Кримської платформи"

Франція готова взяти участь в установчому саміті "Кримської платформи".

Як повідомляє кореспондент Європейської правди, про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном під час візиту до Парижа.

Він зазначив, що під час зустрічі нагадав про сьому річницю з початку окупації Криму Росією та розповів про ініціативу "Кримської платформи" і запрошення приєднатися до неї для президента Франції Еммануеля Макрона.

"Я вдячний за те, що Франція вітає ініціативу "Кримської платформи" та підтверджує готовність взяти участь у її інавгураційному саміті. Формат участі буде визначений залежно від ситуації з коронавірусом на дату його проведення", - розповів Дмитро Кулеба.

Він додав, що і надалі очікує лідерського підходу Франції до врегулювання конфлікту, спричиненого агресією Росії проти України.

Нагадаємо, посол Франції в Україні раніше казав, що Франція загалом готова приєднатися до "Кримської платформи", але хоче краще розуміти її мету.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.