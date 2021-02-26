Кулеба: Франция примет участие в первой встрече "Крымской платформы"

Франция готова принять участие в учредительном саммите "Крымской платформы".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом во время визита в Париж.

Он отметил, что во время встречи напомнил о седьмой годовщине с начала оккупации Крыма Россией, рассказал об инициативе "Крымской платформы" и передал приглашение присоединиться к ней для президента Франции Эммануэля Макрона.

"Я благодарен за то, что Франция приветствует инициативу "Крымской платформы" и подтверждает готовность принять участие в ее инаугурационном саммите. Формат участия будет определен в зависимости от ситуации с коронавирусом на дату проведения", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что ожидает лидерского подхода Франции к урегулированию конфликта, вызванного агрессией России против Украины.

Напомним, посол Франции в Украине ранее говорил, что Франция в целом готова присоединиться к "Крымской платформе", но хочет лучше понимать ее цель.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.