Польща підвищила вік застосування вакцини AstraZeneca

Медична рада при прем’єр-міністрові Польщі збільшила верхню вікову межу для щеплень вакциною шведсько-британського концерну AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал RMF24.

Посилаючись на результати нових клінічних випробувань, Рада підрахувала, що вакцину можна вводити людям у віці від 18 до 69 років.

Спочатку, відразу після затвердження вакцини AstraZeneca в Європейському Союзі, польська медична рада рекомендувала застосовувати її людям віком до 60 років.

Менш ніж два тижні тому цю рекомендацію було змінено: вікову межу вакцинованих збільшено до 65 років.

Зараз голова Медичної ради Анджей Горбань, головний радник прем'єр-міністра з питань Covid-19, оголосив, що Рада дозволяє використовувати вакцину AstraZeneca людям у віці від 18 до 69 років.

Вакцину AstraZeneca вводять у дві дози: другу ін’єкцію слід робити через 4-12 тижнів після першої дози.

Масові тести, процитовані у звіті Європейського агентства з лікарських засобів, показали, що вакцина AstraZeneca була ефективною в клінічних випробуваннях приблизно на 60%.