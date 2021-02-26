Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca

Медицинский совет при премьер-министре Польши увеличил верхнюю возрастную границу для прививок вакциной шведско-британского концерна AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал RMF24.

Ссылаясь на результаты новых клинических испытаний, Совет подсчитал, что вакцину можно вводить людям в возрасте от 18 до 69 лет.

Сначала, сразу после утверждения вакцины AstraZeneca в Европейском Союзе, польский медицинский совет рекомендовал применять ее людям в возрасте до 60 лет.

Менее чем две недели назад эту рекомендацию было изменено: возрастную границу вакцинированных увеличен до 65 лет.

Сейчас председатель Медицинского совета Анджей Горбань, главный советник премьер-министра по вопросам Covid-19, объявил, что Совет позволяет использовать вакцину AstraZeneca людям в возрасте от 18 до 69 лет.

Вакцину AstraZeneca вводят в две дозы: вторую инъекцию следует делать через 4-12 недель после первой дозы.

Массовые тесты, процитированные в отчете Европейского агентства по лекарственным средствам, показали, что вакцина AstraZeneca была эффективной в клинических испытаниях примерно на 60%.