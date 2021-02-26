У Молдові зареєстрували російську вакцину "Спутник V"

У Молдові зареєстрували російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".

Про це 26 лютого повідомив експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон, у Національному агентстві ліків і медичних виробів (AMDM) підтвердили цю інформацію, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Кілька хвилин тому в Республіці Молдова була офіційно зареєстрована російська вакцина від коронавірусу "Спутник V". Постачання препарату в Молдову почнуться вже дуже скоро", - написав Додон в своєму Telegram-каналі.

Пізніше інформацію про реєстрацію вакцини підтвердили в Нацагентстві ліків і медичних виробів.

"На засіданні 26 лютого комісія з ліків дозволила використання вакцин проти SARS-CoV-2 (COVID-19) з видачею сертифікатів реєстрації терміном на один рік", - повідомили в агентстві, уточнивши, що мова йде про вакцини Pfizer / BioNTech, AstraZeneca і "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" також зареєстрована в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея, Тунісі, Вірменії, Мексиці, Нікарагуа, Сербії, Лівані, М'янмі, Пакистані, Монголії, Бахрейні, Чорногорії, Сент-Вінсент і Гренадіни.

Європейське агентство з лікарських засобів ще не отримувало заявки розробника російської вакцини з приводу отримання доступу на ринок ЄС.