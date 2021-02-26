В Молдове зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"

В Молдове зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

Об этом 26 февраля сообщил экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон, в Национальном агентстве лекарств и медицинских изделий (AMDM) подтвердили эту информацию, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Несколько минут назад в Республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Поставка препарата в Молдову начнутся уже очень скоро", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Позже информацию о регистрации вакцины подтвердили в Нацагентстве лекарств и медицинских изделий.

"На заседании 26 февраля комиссия по лекарствам разрешила использование вакцин против SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей сертификатов регистрации сроком на один год", - сообщили в агентстве, уточнив, что речь идет о вакцинах Pfizer / BioNTech, AstraZeneca и "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" также зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Сербии, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсент и Гренадины.

Европейское агентство по лекарственным средствам еще не получало заявки разработчика российской вакцины по поводу доступа на рынок ЕС.