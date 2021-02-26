Рада ЄС попросила Європарламент затвердити нову торгівельну угоду з Британією

Рада Європейського союзу запросила згоду Європейського парламенту на укладення угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС та Великою Британією і угоди про безпеку інформації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради.

Після того, як Європарламент дасть свою згоду і після того, як всі 24 мовні версії угод будуть визнані автентичними і остаточними, Рада зможе прийняти рішення про укладення угод, що дозволить їм набути чинності. Це буде останній крок ЄС в ратифікації угод.

Як відомо, Британія залишила Європейський Союз 31 січня 2020 року, і 1 лютого 2020 року набула чинності Угода про вихід, а перехідний період тривав до 31 грудня 2020 року.

Переговори про майбутнє партнерство між ЄС і Британією почалися 2 березня 2020 року. Учасники переговорів досягли домовленостей про угоду про торгівлю та співробітництво і про угоду про безпеку інформації 24 грудня 2020 року.

29 грудня Рада прийняла рішення про підписання угод і їх тимчасове застосування з 1 січня 2021 року. Потім угоди були підписані двома сторонами 30 грудня 2020 року.

Угоди передбачали тимчасове застосування до кінця лютого, якщо сторони не погодили більш пізній термін. 23 лютого було прийнято рішення продовжити його до 30 квітня, щоб дати достатньо часу для завершення юридичного та лінгвістичного перегляду угод на всіх 24 мовах.