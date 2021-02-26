Совет ЕС попросил Европарламент утвердить новое торговое соглашение с Британией

Совет Европейского союза запросил согласие Европейского парламента на заключение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией и соглашения о безопасности информации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

После того, как Европейский парламент даст свое согласие и после того, как все 24 языковые версии соглашений будут признаны аутентичными и окончательными, Совет сможет принять решение о заключении соглашений, что позволит им вступить в силу. Это будет последний шаг ЕС в ратификации соглашений.

Как известно, Великобритания покинул Европейский Союз 31 января 2020 года, и 1 февраля 2020 года вступило в силу Соглашение о выходе, а переходный период длился до 31 декабря 2020 года.

Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начались 2 марта 2020 года. Участники переговоров достигли договоренностей о соглашении о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией и о соглашении о безопасности информации 24 декабря 2020 года.

29 декабря Совет принял решение о подписании соглашений их временном применении с 1 января 2021 года. Затем соглашения были подписаны двумя сторонами 30 декабря 2020 года. Соглашения временно вступили в силу с 1 января 2021 года.

Соглашения предусматривали\ временное применение до конца февраля, если стороны не согласовали более поздний срок. 23 февраля было принято решение продлить его до 30 апреля, чтобы дать достаточно времени для завершения юридического и лингвистического пересмотра соглашений на всех 24 языках.