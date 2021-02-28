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ЄС обіцяє реакцію на загибель мирних протестувальників у М'янмі

Неділя, 28 лютого 2021, 15:58

Європейський Союз готує кроки у відповідь на загибель мирних протестувальників у М’янмі на акціях протесту проти військового перевороту.

Як пише "Європейська правда", про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Він згадує, що внаслідок репресій військових М’янми проти демонстрантів вже є загиблі і багато поранених. 

"Стріляючи у беззбройних громадян, силовики продемонстрували кричущу зневагу до міжнародного права і мають бути притягнені до відповідальності. Насильство не легітимізує незаконне повалення демократично обраної влади. Військові повинні негайно припинити застосування сили проти цивільних громадян і дозволити людям вільно реалізовувати право на свободу вираження поглядів та зібрання", - заявив він.

Жозеп Боррель додав, що ЄС рішуче підтримує людей, які вийшли захищати свою демократію.

"ЄС найближчим часом вживатиме заходів у відповідь на ці події", - додав він. 

Як повідомляє Associated Press, у неділю силовики у М’янмі вдалися до масових арештів та стріляли на ураження для розгону протестів проти військового перевороту.

Повідомляють про щонайменш чотирьох загиблих протестувальників. 

Азійський офіс Управління Верховного Комісара ООН з прав людини повідомляє, що загинули щонайменш 18 людей та понад 30 поранені.

 



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