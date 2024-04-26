У фінському місті біля кордону з РФ двічі за тиждень паплюжили український прапор

Український прапор, що майорить перед мерією фінського міста Лаппеенранта неподалік кордону з Росією, за останній тиждень двічі зазнав вандалізму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Невідомі обрізали мотузки, на яких тримався прапор, після чого він опинився на землі. Вдруге було також відрізано мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

Після цього міська влада звернулася до поліції.

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Наразі прапор знятий на час ремонту флагштоків.

"Український прапор буде повернуто на флагшток, як тільки це стане можливим", – пообіцяв мер міста Туомо Саллінен.

Раніше у квітні латвійська державна поліція затримала двох громадян Латвії, які зірвали український прапор з однієї з будівель у Ризі.

Перед цим державна поліція Латвії порушила кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.