Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що підтримує ідею запровадження комендантської години для неповнолітніх.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького міністра наводить Le Figaro.

Міністр коментував збільшення кількості муніципальних розпоряджень про комендантську годину для неповнолітніх віком до 13 років.

Дарманен зазначив, що підтримує такий підхід для більш ефективної боротьби з підлітковим насильством.

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За словами очільника МВС Франції, "це ненормально, коли діти, підлітки і неповнолітні перебувають на вулиці опівночі".

"Неповнолітні повинні бути вдома, зі своїми батьками… Вони повинні бути вдома, вони повинні спати, вони повинні йти до школи наступного дня" – сказав Дарманен.

Останнім часом у Франції зафіксували низку інцидентів за участю підлітків. Після цього французькі муніципалітети, зокрема, Пуент-а-Пітр, Безьє і Ніцца, оголосили про запровадження комендантської години для неповнолітніх.

Дарманен оголосив про свою підтримку "мерів, які мають право видавати накази, фактично, як держава, щоб не допустити перебування цих неповнолітніх на вулиці, особливо тих, кому не виповнилося 13 років".

Нещодавно у Франції заарештували 16-річного підлітка, який міг готувати теракт під час літніх Олімпійських ігор у Парижі.

А на початку березня бельгійська поліція заарештувала чотирьох підлітків після того, як вони нібито обмінювалися повідомленнями про підготовку джихадистського теракту.