Швеція в рамках НАТО відправить військовий контингент до Латвії

Уряд Швеції відправить невеликий контингент військових до Багатонаціональних сил НАТО в Латвії в рамках внеску країни в трансатлантичний альянс.

Про це оголосив у четвер прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За словами Крістерссона, Швеція незабаром досягне "повної військової інтеграції" з НАТО, і в рамках внеску країни в Альянс новий член надасть приблизно 400-500 військовослужбовців до багатонаціональних сил НАТО в Латвії до початку 2025 року разом із бойовими машинами Stridsfordon 90, всюдиходами Pansarterrängbil 360 і танками Leopard.

"Збройним силам Швеції тепер буде доручено підготувати шведський внесок", – сказав прем’єр-міністр Швеції.

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Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну в 2022 році. У той час як Фінляндія стала членом у квітні 2023 року, Швеція стала 32-м членом НАТО в березні 2024-го, поклавши край більш ніж двовіковій військовій позаблоковості.

Місія в Латвії є частиною так званих передових сухопутних військ НАТО (FLF), які були створені в трьох країнах Балтії та Польщі в 2017 році. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Альянс вирішив також створити такі війська у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

За словами Крістерссона, Швеція зараз "говорить лише про солдатів, яких можна розгорнути". Однак він не сказав, чи можна також відправляти до Латвії повністю підготовлених призовників, оскільки потрібен додатковий досвід.

"Ми уважно дивимося, як це зробили Фінляндія, Норвегія та інші країни. Але наразі це не стоїть на порядку денному", – сказав Крістерссон, додавши, що він не вірить, що безпека Швеції буде скомпрометована відправкою військ за кордон.

"Захист НАТО буквально починається в Латвії", – сказав Крістерссон, додавши, що шведські солдати, які будуть розгорнуті в Латвії, повернуться ще краще навченими.

Батальйон перебуватиме під командуванням Канади, а шведська армія змінюватиметься разом із данською армією кожні шість місяців на військовій базі Адажі поблизу Риги.

Відправлення військ за кордон вимагає схвалення парламенту Швеції, тому шведський уряд має представити законопроєкт у парламенті, щоб його пропозиція була схвалена. Однак багато хто очікує, що це схвалення буде надано, оскільки шведські лідери та парламентарі – окрім меншості лівих і зелених депутатів – погоджуються з підходом Швеції до участі в НАТО.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон запевнив, що країна, яка нещодавно стала 32-м членом НАТО, не планує розміщення ядерної зброї чи постійних баз Альянсу для зміцнення своєї безпеки.