Прем'єр Британії: рішення щодо Навального було чистим боягузтвом

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав "чистим боягузтвом" рішення російського суду у справі опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішення Алєксєя Навального повернутися до Росії після отруєння було справді сміливим і безкорисливим вчинком. На відміну від цього, сьогоднішнє рішення було чистим боягузтвом і не відповідає найосновнішим стандартам справедливості. Алєксєя Навального повинні негайно звільнити", - написав Джонсон у Twitter.

Alexey @Navalny 's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також виступив із заявою, в якій засудив ув’язнення Навального.

"Ми закликаємо до його негайного звільнення, а також звільнення мирних протестуючих та журналістів, які були затримані протягом останніх тижнів. Системою правосуддя ніколи не можна зловживати в політичних цілях", - написав він у Twitter.

Canada strongly condemns Russia’s imprisonment of Alexei Navalny. We call for his immediate release, as well as the release of the peaceful protestors and journalists who have been detained in recent weeks. The justice system must never be abused for political purposes. https://t.co/QlXLelmJwe