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Прем'єр Британії: рішення щодо Навального було чистим боягузтвом

Середа, 3 лютого 2021, 08:52

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав "чистим боягузтвом" рішення російського суду у справі опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це  повідомляє "Європейська правда".

"Рішення Алєксєя Навального повернутися до Росії після отруєння було справді сміливим і безкорисливим вчинком. На відміну від цього, сьогоднішнє рішення було чистим боягузтвом і не відповідає найосновнішим стандартам справедливості. Алєксєя Навального повинні негайно звільнити", - написав Джонсон у Twitter.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також виступив із заявою, в якій засудив ув’язнення Навального.

"Ми закликаємо до його негайного звільнення, а також звільнення мирних протестуючих та журналістів, які були затримані протягом останніх тижнів. Системою правосуддя ніколи не можна зловживати в політичних цілях", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.

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Навальний Велика Британія
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