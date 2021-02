Премьер Британии: решение по Навальному было чистой трусостью

Премьер-министр Великобритании Великобритания Борис Джонсон назвал "чистой трусостью" решение российского суда по делу оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было действительно смелым и бескорыстным поступком. В отличие от этого, сегодняшнее решение было чистой трусостью и не отвечает самым основным стандартам справедливости. Алексея Навального должны немедленно освободить", - написал Джонсон в Twitter.

Alexey @Navalny 's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выступил с заявлением, в котором осудил заключение Навального.

"Мы призываем к его немедленному освобождению, а также освобождение мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны в течение последних недель. Системой правосудия никогда нельзя злоупотреблять в политических целях", - написал он в Twitter.

Canada strongly condemns Russia’s imprisonment of Alexei Navalny. We call for his immediate release, as well as the release of the peaceful protestors and journalists who have been detained in recent weeks. The justice system must never be abused for political purposes. https://t.co/QlXLelmJwe