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Премьер Британии: решение по Навальному было чистой трусостью

Среда, 3 февраля 2021, 08:52

Премьер-министр Великобритании Великобритания Борис Джонсон назвал "чистой трусостью" решение российского суда по делу оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было действительно смелым и бескорыстным поступком. В отличие от этого, сегодняшнее решение было чистой трусостью и не отвечает самым основным стандартам справедливости. Алексея Навального должны немедленно освободить", - написал Джонсон в Twitter.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выступил с заявлением, в котором осудил заключение Навального.

"Мы призываем к его немедленному освобождению, а также освобождение мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны в течение последних недель. Системой правосудия никогда нельзя злоупотреблять в политических целях", - написал он в Twitter.

Напомним, 3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

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Навальный Великобритания
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