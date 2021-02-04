Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС поки вважає вакцинацію недостатньо надійним параметром для регулювання поїздок 

У Британії змінять закон, щоб генпрокурор пішла в декрет без втрати посади

Вперше в Європі дипломата з Ірану ув'язнили за тероризм: відсидить 20 років

Вибух у Греції зрівняв із землею триповерховий готель






SkyUp навесні запустить три нові авіарейси з України до Польщі 

Четвер, 4 лютого 2021, 14:23

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines навесні запустить три нові рейси з України до Польщі. 

Про це повідомили УНІАН у пресслужбі компанії, пише "Європейська правда".

З 29 березня стартує рейс Київ - Лодзь - Київ, з 30 квітня Львів - Лодзь - Львів і з 29 травня Київ - Катовіце - Київ.

Читайте також
Вперше регулярний авіарейс з'єднав столиці України та Чорногорії

Рейси з Києва до міста Лодзь до 25 квітня здійснюватимуться двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях, з 25 квітня - по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Рейси зі Львова до міста Лодзь здійснюватимуться по понеділках і п'ятницях, з Києва до Катовіце - по вівторках, четвергах і суботах.

Раніше в лютому Державна авіаційна служба України надала українській авіакомпанії SkyUp Airlines права на експлуатацію п'яти повітряних ліній: Київ - Ейндховен - Київ, Київ - Манчестер - Київ, Київ - Ер-Ріяд - Київ, Київ - Джидда - Київ, Київ - Мюнхен - Київ.

У грудні 2020 року Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines розпочати взимку-навесні польоти до 10 європейських міст.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Авіарейси
powered by lun.ua