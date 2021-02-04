Коломойський програв Україні справу на $6 млрд у Стокгольмському арбітражі

Стокгольмський арбітражний трибунал у четвер відхилив вимоги позивачів міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта", які судилися з Україною і хотіли стягнути з неї понад 6 мільярдів доларів.

Про це повідомив заступник міністра юстиції, урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, пише "Європейська правда".

"Кілька хвилин тому Арбітражний Трибунал у справі Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited and Bordo Management Limited v. Ukraine (SCC Case No. V 2015/092) (справа Укрнафти) одноголосно відхилив вимоги позивачів у повному обсязі на підставі відсутності в нього юрисдикції розглядати цю справу", - повідомив Ліщина у Facebook.

Як розповів Ліщина у коментарі "Європейській правді", позивачі кілька разів збільшували суму вимог на адресу України, через що вона зросла з $4,7 млрд, які звучали у повідомленнях раніше, до $6 млрд.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, судовий процес тривав майже шість років.

У червні 2015 року три кіпрських офшорних компанії, "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited", кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Ігор Палиця, подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна, розповів міністр.

Підставами своїх вимог позивачі вказувал неодноразовий відбір з газосховищ НАК "Нафтогаз України" газу, що належав ПАТ "Укрнафта", для потреб населення за заниженою ціною або безоплатно взагалі, як стверджують позивачі; невиконання ПАТ "Укртрансгаз" та НАК "Нафтогаз України" рішень українських судів, які набули чинності, про повернення частини відібраного газу ПАТ "Укрнафта"; різке підвищення ставки плати за користування надрами для видобування газу, прийняття Верховною Радою України Закону України від 19.03.2015 № 272-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства", розповів Малюська.

"Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося. Відчувалося, що позивачі щось підозрюють та затягують процес. Але сьогодні це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів", - зазначив міністр.