Внаслідок локдаунів у Британії пропаде майже 50 млн літрів пива

Внаслідок закриття ресторанів і пабів під час локдаунів у Британії пропаде близько 87 млн пінт - або 49,5 млн літрів пива, вартістю близько 331 млн фунтів стерлінгів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявили в британській асоціації власників пабів.

Бочкове пиво, яке не продали до завершення строку придатності, доводиться утилізувати.

Для пастеризованого пива термін придатності після доставки у паби становить зазвичай 3-4 місяці, для елів та іншого непастеризованого - 6-9 тижнів.

В асоціації порахували, що внаслідок першого локдауну пабам довелося вилити 70 млн пінт пива, через те, що його виявилось неможливо продати вчасно.

Наслідки наступних локдаунів виявилися менш руйнівними - вони були очікуваними, тож паби робили значно менші запаси. Осінній локдаун обійшовся у 7 млн змарнованих келихів пива, а під час нинішнього зіпсується близько 10 млн.

Катастрофічні збитки для галузі з початком пандемії сталися якраз після того, як у Британії почала стрімко зростати кількість пабів.

У Німеччині раніше порахували, що через тривале закриття ресторанів і барів у зв'язку з епідемією продажі пива у 2020 році знизилися на 5,5%.