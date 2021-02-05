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Внаслідок локдаунів у Британії пропаде майже 50 млн літрів пива

П'ятниця, 5 лютого 2021, 11:14

Внаслідок закриття ресторанів і пабів під час локдаунів у Британії пропаде близько 87 млн пінт - або 49,5 млн літрів пива, вартістю близько 331 млн фунтів стерлінгів. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявили в британській асоціації власників пабів. 

Бочкове пиво, яке не продали до завершення строку придатності, доводиться утилізувати. 

Для пастеризованого пива термін придатності після доставки у паби становить зазвичай 3-4 місяці, для елів та іншого непастеризованого - 6-9 тижнів. 

В асоціації порахували, що внаслідок першого локдауну пабам довелося вилити 70 млн пінт пива, через те, що його виявилось неможливо продати вчасно.

Наслідки наступних локдаунів виявилися менш руйнівними - вони були очікуваними, тож паби робили значно менші запаси. Осінній локдаун обійшовся у 7 млн змарнованих келихів пива, а під час нинішнього зіпсується близько 10 млн. 

Катастрофічні збитки для галузі з початком пандемії сталися якраз після того, як у Британії почала стрімко зростати кількість пабів.

У Німеччині раніше порахували, що через тривале закриття ресторанів і барів у зв'язку з епідемією продажі пива у 2020 році знизилися на 5,5%

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