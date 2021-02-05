Вследствие локдаунов в Британии пропадет почти 50 млн литров пива

Вследствие закрытия ресторанов и пабов во время локдаунов в Британии пропадет около 87 млн ​​пинт - или 49,5 млн литров пива, стоимостью около 331 млн фунтов стерлингов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявили в британской ассоциации владельцев пабов.

Бочковое пиво, которое не продали до окончания срока годности, приходится утилизировать.

Для пастеризованного пива срок годности после доставки в пабы составляет обычно 3-4 месяца, для элей и другого непастеризованного - 6-9 недель.

В ассоциации подсчитали, что в результате первого локдауна пабам пришлось вылить 70 млн пинт пива, потому что его оказалось невозможно продать вовремя.

Последствия следующих локдаунов оказались менее разрушительными - они были ожидаемыми, поэтому пабы делали значительно меньше запасов. Осенний локдаун обошелся в 7 млн ​​потерянных бокалов пива, а во время нынешнего испортится около 10 млн.

Катастрофические убытки отрасли с началом пандемии произошли как раз после того, как в Британии начало расти количество пабов.

В Германии раньше подсчитали, что из-за длительного закрытия ресторанов и баров в связи с эпидемией продажи пива в 2020 году снизились на 5,5%.