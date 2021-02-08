Кулеба: відновлення повноцінної мобільності і безвізу стане серйозним викликом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що відновлення мобільності у світі на тлі пандемії стане серйозним викликом для багатьох країн.

Про це він заявив під час виступу на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Коронавірус завів нас у період, коли країни демонструють більшу єдність і солідарність…Щойно всі ринки наситяться вакцинами, шпиталі – ліками і надійними протоколами лікування, ситуація почне відкочуватися назад і ми знову побачимо багато егоїстичної риторики з боку багатьох країн", - сказав Кулеба.

Він подякував Європейському союзу, який прагне надати Україні вакцину за системою COVAX.

"Буде два важливих тести, один із них ми зараз переживаємо – це доступ до вакцини. І зараз ми вже бачимо, як доводиться дипломатам і політикам балансувати у війні за вакцину з необхідністю допомагати партнерам", - сказав міністр.

Другим тестом, за його словами, буде тест на відновлення мобільності у світі, в тому числі повноцінного функціонування повноцінного безвізу між ЄС та Україною.

"Ось там ми побачимо дуже серйозні речі. Наскільки мобільність у світі відновиться і в умовах контрольованої пандемії і в процесі її згасання. Чи не будуть вигадані штучні обмеження для контролю над пересуванням, чи не будуть запроваджені додаткові процедури. Деякі з них можуть бути розумними, але де проляже та межа між розумними процедурами, спрямованими на захист громадян, і процедурами, які суттєво обмежують мобільність, це буде серйозний тест для людства на його єдність", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС також прокоментував ініціативи щодо запровадження так званих "паспортів вакцинації".

"Я вважаю, що тема паспортів щеплень відноситься до тієї категорії рішень, які ми бачили на початку пандемії - до швидких рішень. Питання мобільності, те, як воно буде вирішено, буде дуже важливим індикатором того, чи залишимося ми в рамках вільного світу. Чи під приводом пандемії будуть запроваджені нові обмеження для згортання мобільності. Наскільки мені відомо, жодних комплексних рішень паспортів щеплень немає", - сказав Кулеба.