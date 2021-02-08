Кулеба: Восстановление полноценной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что восстановление мобильности в мире на фоне пандемии станет серьезным вызовом для многих стран.

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Коронавирус завел нас в период, когда страны демонстрируют большее единство и солидарность... Как только все рынки насытятся вакцинами, госпитали - лекарствами и надежными протоколами лечения, ситуация начнет откатываться назад и мы снова увидим много эгоистичной риторики со стороны многих стран", - сказал Кулеба.

Он поблагодарил Европейский Союз, который стремится предоставить Украине вакцину по системе COVAX.

"Будет два важных теста, один из них мы сейчас переживаем - это доступ к вакцине. И сейчас мы уже видим, как дипломатам и политикам приходится балансировать в войне за вакцину с необходимостью помогать партнерам", - сказал министр.

Вторым тестом, по его словам, будет тест на восстановление мобильности в мире, в том числе полноценного функционирования безвизово режима го между ЕС и Украиной.

"Вот там мы увидим очень серьезные вещи. Насколько мобильность в мире восстановится - и в условиях контролируемой пандемии, и в процессе ее угасания. Не будут ли придуманы искусственные ограничения для контроля над передвижением, не будут ли введены дополнительные процедуры. Некоторые из них могут быть умными, но где пройдет граница между разумными процедурами, направленными на защиту граждан, и процедурами, которые существенно ограничивают мобильность? Это будет серьезный тест для человечества на его единство", - отметил Кулеба.

Глава МИД также прокомментировал инициативы о введении так называемых "паспортов вакцинации".

"Я считаю, что тема паспортов вакцинации относится к той категории решений, которые мы видели в начале пандемии - к быстрым решениям. Вопрос мобильности, то, как он будет решен, будет очень важным индикатором того, останемся ли мы в рамках свободного мира. Или под предлогом пандемии будут введены новые ограничения для свертывания мобильности. Насколько мне известно, никаких комплексных решений паспортов прививок нет ", - сказал Кулеба.